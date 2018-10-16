Camino del Norte Etapa de Zarautz a Deba
Herrerieta Kalea 1 (centro)
Albergue Hostel Getaria
Disponible sin conexión
343
Herrerieta Kalea 1 (centro)
Getaria (Guipúzcoa)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Iñaki
Observaciones:
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 3
Etapa de Zarautz a Deba
km 22,0
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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