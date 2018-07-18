Camiño do Norte Etapa de Abadín a Vilalba
Rúa dás Pedreiras, 16
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Turístico Castelos
Dispoñible sen conexión
3320
Rúa dás Pedreiras, 16
Vilalba (Lugo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Paulino
Observacións: Serven almorzos (a partir de 3 euros).
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 29
Etapa de Abadín a Vilalba
km 20,6
Tempo 05H 15’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo