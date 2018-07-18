Camí del Nord Etapa d'Abadín a Vilalba
Rúa dones Pedreiras, 16
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Alberg Turístic Castelos
Disponible sense connexió
3320
Rúa dones Pedreiras, 16
Vilalba (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Paulino
Observacions: Serveixen desdejunis (a partir de 3 euros).
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 29
Etapa d'Abadín a Vilalba
km 20,6
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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