Camiño Francés Etapa de León a San Martín do Camiño
San Martín do Camiño (León)
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Albergue Santa Ana
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1610
San Martín do Camiño (León)
San Martín do Camiño (León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Ana e Benito
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 19
Etapa de León a San Martín do Camiño
km 25,9
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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