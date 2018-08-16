Camino Francés Etapa de León a San Martín del Camino
San Martín del Camino (León)
Albergue Santa Ana
Disponible sin conexión
203197
San Martín del Camino (León)
San Martín del Camino (León)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Ana y Benito
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 19
Etapa de León a San Martín del Camino
km 25,9
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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