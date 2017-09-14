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Camiño Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa

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Albergue San Antón

Dispoñible sen conexión
962
0
Albergue san anton

C/ San Antón, 6
Melide (A Coruña)

698 153 672, 981 50 64 27

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: David Varella Mella

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa de Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Tempo 06H 45’
Dificultade media
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