Bide Frantsesa Etapa: Palas de Rei a Arzúa
San Anton kalea, 6
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San Anton aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
9620
San Anton kalea, 6
Melide (Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: David Varella Mella
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 29
Etapa: Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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