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Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra

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Albergue Por fin

Dispoñible sen conexión
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Albergue por fin

Rúa Federico Ávila, 19
Fisterra (A Coruña)

636 764 726

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Aranka Pósa

Observacións:

Epílogo a Fisterra e Muxía

Epílogo a Fisterra e Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Olveiroa a Fisterra Etapa 3

Etapa de Olveiroa a Fisterra

km 34,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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