Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra
Rúa Federico Ávila, 19
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Albergue Por fin
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Rúa Federico Ávila, 19
Fisterra (A Coruña)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Aranka Pósa
Observacións:
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 3
Etapa de Olveiroa a Fisterra
km 34,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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