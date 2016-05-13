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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa

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Amaierako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
36
0
Albergue por fin

Federico Ávila kalea, 19
Fisterra (Coruña)

636 764 726

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pazko-aranka

Oharrak:

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa Etapa 3

Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa

km 34,9
Denbora 08H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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