Via da Prata Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio
Avenida de Estremadura, 218
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue parroquial de Monesterio
Dispoñible sen conexión
57360
Avenida de Estremadura, 218
Monesterio (Badaxoz)
Propiedade do albergue: Parroquia de San Pedro
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Parroquia de San Pedro
Persoa encargada de atender o albergue: O párroco Miguel Anxo e voluntarios da parroquia
Observacións:
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 4
Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio
km 34,5
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo