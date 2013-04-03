Albergue parroquial de Monesterio

Avenida de Extremadura, 218

Monesterio (Badajoz) 924 51 60 97

Propiedad del albergue: Parroquia de San Pedro

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Parroquia de San Pedro

Persona encargada de atender el albergue: El párroco Miguel Ángel y voluntarios de la parroquia

Observaciones: