Via de la Plata Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio
Avenida de Extremadura, 218
Albergue parroquial de Monesterio
Disponible sin conexión
576854
Avenida de Extremadura, 218
Monesterio (Badajoz)
Propiedad del albergue: Parroquia de San Pedro
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Parroquia de San Pedro
Persona encargada de atender el albergue: El párroco Miguel Ángel y voluntarios de la parroquia
Observaciones:
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 4
Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio
km 34,5
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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