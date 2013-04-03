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Via de la Plata Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio

Albergue parroquial de Monesterio

Disponible sin conexión
5768
54
Albergue parroquial monesterio

Avenida de Extremadura, 218
Monesterio (Badajoz)

924 51 60 97

Propiedad del albergue: Parroquia de San Pedro

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Parroquia de San Pedro

Persona encargada de atender el albergue: El párroco Miguel Ángel y voluntarios de la parroquia

Observaciones:

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio Etapa 4

Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio

km 34,5
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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