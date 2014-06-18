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Camiño Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei

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Albergue Outeiro

Dispoñible sen conexión
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Albergue outeiro

Praza de Galicia, 25
Palas de Rei (Lugo)

982 38 02 42, 630 134 357

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Manuel Busto

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Portomarín a Palas de Rei Etapa 28

Etapa de Portomarín a Palas de Rei

km 25,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
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