Camiño Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei
Praza de Galicia, 25
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Albergue Outeiro
Dispoñible sen conexión
430
Praza de Galicia, 25
Palas de Rei (Lugo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Manuel Busto
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 28
Etapa de Portomarín a Palas de Rei
km 25,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
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