Camino Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei
Plaza de Galicia, 25
Albergue Outeiro
Disponible sin conexión
6244
Plaza de Galicia, 25
Palas de Rei (Lugo)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Manuel Busto
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 28
Etapa de Portomarín a Palas de Rei
km 25,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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