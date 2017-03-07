Camiño Portugués Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
C/ Juan Fontes, 44
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Albergue Ou Cruceiro
Dispoñible sen conexión
1360
C/ Juan Fontes, 44
Caldas de Reis
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Tati Abalo
Observacións:
Camiño Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 4
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
km 23,0
Tempo 05H 15’
Dificultade baixa
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