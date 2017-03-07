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Camiño Portugués Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

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Albergue Ou Cruceiro

Dispoñible sen conexión
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Albergue o cruceiro caldas

C/ Juan Fontes, 44
Caldas de Reis

986 54 01 65

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Tati Abalo

Observacións:

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis Etapa 4

Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

km 23,0
Tempo 05H 15’
Dificultade baixa
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