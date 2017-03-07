Camí Portuguès Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
C/ Juan Fuentes, 44
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Alberg O Cruceiro
Disponible sense connexió
1360
C/ Juan Fuentes, 44
Caldas
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Tati Abalo
Observacions:
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 4
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
km 23,0
Temps 05H 15’
Dificultat baixa
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