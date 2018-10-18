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Camiño Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

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Albergue Orion

Dispoñible sen conexión
80
0
Albergue orion

Avenida da Colexiata, 28
Castrojeriz

649 481 609, 672 580 959

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Daniel

Observacións: Almorzo 3 euros. Comida (bebida e sobremesa incluídos) 7 euros. Cea (bebida e sobremesa incluídos) 10 euros.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino Etapa 14

Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

km 28,5
Tempo 08H 40’
Dificultade media
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