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Camí Francès Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí

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Alberg Orion

Disponible sense connexió
80
0
Albergue orion

Avinguda de la Col·legiata, 28
Castrojeriz

649 481 609, 672 580 959

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Daniel

Observacions: Desdejuno 3 euros. Menjar (beguda i postres inclosos) 7 euros. Sopar (beguda i postres inclosos) 10 euros.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí Etapa 14

Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí

km 28,5
Temps 08H 40’
Dificultat mitjana
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