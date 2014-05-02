Camiño Francés Etapa de Triacastela a Sarria
Vigo de Sarria, 12
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Albergue Oasis
Dispoñible sen conexión
1770
Vigo de Sarria, 12
Sarria (Lugo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Cristina
Observacións: O albergue é una antiga casa de pedra restaurada e situada á entrada de Sarria, xunto ao Camiño.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Tempo 04H 15’
Dificultade media
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