Camí Francès Etapa de Triacastela a Sarria
Vigo de Sarria, 12
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Albergui Oasi
Disponible sense connexió
1770
Vigo de Sarria, 12
Sarria (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Cristina
Observacions: L'alberg és una antiga casa de pedra restaurada i situada a l'entrada de Sarria, al costat del Camí.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Temps 04H 15’
Dificultat mitjana
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