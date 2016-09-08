Camiño Francés Etapa del Burgo Ranero a León
C/ Camiño de Santiago, 1
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Albergue O Xardín do Camiño
Dispoñible sen conexión
80
C/ Camiño de Santiago, 1
Mansilla de las Mulas
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Olga Brez
Observacións: Serven menú do peregrino por 10 euros. Pratos combinados por 6,95 euros.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 18
Etapa del Burgo Ranero a León
km 37,1
Tempo 08H 30’
Dificultade media
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