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Camiño Francés Etapa del Burgo Ranero a León

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Albergue O Xardín do Camiño

Dispoñible sen conexión
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Jardin del camino

C/ Camiño de Santiago, 1
Mansilla de las Mulas

987 31 02 32, 600 471 597

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Olga Brez

Observacións: Serven menú do peregrino por 10 euros. Pratos combinados por 6,95 euros.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa del Burgo Ranero a León Etapa 18

Etapa del Burgo Ranero a León

km 37,1
Tempo 08H 30’
Dificultade media
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