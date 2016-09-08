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Camino Francés Etapa de El Burgo Ranero a León

Albergue El Jardín del Camino

Disponible sin conexión
16
43
Jardin del camino

C/ Camino de Santiago, 1
Mansilla de las Mulas

987 31 02 32, 600 471 597

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Olga Brez

Observaciones: Sirven menú del peregrino por 10 euros. Platos combinados por 6,95 euros.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de El Burgo Ranero a León Etapa 18

Etapa de El Burgo Ranero a León

km 37,1
Tiempo 08H 30’
Dificultad Media
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