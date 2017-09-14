Camiño Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa
Avenida de Lugo, 92
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Melide
Dispoñible sen conexión
1700
Avenida de Lugo, 92
Melide (A Coruña)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Abdo Boukrim
Observacións: Serven almorzo completo por 3 euros e menús a 8 euros.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 29
Etapa de Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Tempo 06H 45’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo