Camino Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa
Avenida de Lugo, 92
Albergue Melide
Disponible sin conexión
17719
Avenida de Lugo, 92
Melide (A Coruña)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Abdo Boukrim
Observaciones: Sirven desayuno completo por 3 euros y menús a 8 euros.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 29
Etapa de Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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