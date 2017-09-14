Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa

Albergue Melide

Disponible sin conexión
177
19
Albergue melide

Avenida de Lugo, 92
Melide (A Coruña)

640 046 428, 981 50 74 91

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Abdo Boukrim

Observaciones: Sirven desayuno completo por 3 euros y menús a 8 euros.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa de Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue Melide

Ver todos

¡Envía tus fotografías!