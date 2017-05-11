Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra
Rúa Potiña, 14
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Albergue Mar de Fora
Dispoñible sen conexión
1090
Rúa Potiña, 14
Fisterra (A Coruña)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Plácido
Observacións: Serven almorzos a partir das 7:30. Teñen grelladas e paelleras. Próximo á praia de Mar de Fora.
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 3
Etapa de Olveiroa a Fisterra
km 34,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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