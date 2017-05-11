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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra

Albergue Mar de Fora

Disponible sin conexión
116
22
Albergue mar de fora

Rúa Potiña, 14
Fisterra (A Coruña)

648 263 639

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Plácido

Observaciones: Sirven desayunos a partir de las 7:30. Tienen barbacoas y paelleras. Cercano a la playa de Mar de Fora.

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Olveiroa a Fisterra Etapa 3

Etapa de Olveiroa a Fisterra

km 34,9
Tiempo 08H 15’
Dificultad Media
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