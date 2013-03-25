Camiño Francés Etapa de Torres do Río a Logroño
C/ Capitán Gallarza, 10
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Albergue Logroño
Dispoñible sen conexión
370
C/ Capitán Gallarza, 10
Logroño
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Alex Delgado Fernández
Observacións: O prezo inclúe toalla, sabas, edredón e mantas.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 7
Etapa de Torres do Río a Logroño
km 20,0
Tempo 04H 40’
Dificultade media
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