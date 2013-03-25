Bide Frantsesa Torres del Ríotik Logroñorako etapa
Kapitaina Kapitaina, 10
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Logroño aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
370
Kapitaina Kapitaina, 10
Logroño
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Alex Delgado Fernández
Oharrak: Prezioa: toalla, maindireak, edredoia eta mantak.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 7
Torres del Ríotik Logroñorako etapa
km 20,0
Denbora 04H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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