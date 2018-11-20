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Albergue La Torre
C/ La Torre, 1
Arcahueja (León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: Lucio Fernández
Observacións: As persoas que queiran aloxarse con animais de compañía deben avisalo con antelación. Ofrecen servizo de taxi para visitar León. Pódese pagar con cartón. Despachos de billetes e roupa de cama gratis
Camiño Francés
Etapa del Burgo Ranero a León
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