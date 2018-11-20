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Alberg La
C/ La Torre, 1
Arcahueja (León)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Lucio Fernández
Observacions: Les persones que vulguin allotjar-se amb animals de companyia han d'avisar-ho amb antelació. Ofereixen servei de taxi per visitar León. Es pot pagar amb targeta. Taquilles i roba de llit gratis
Camí Francès
Etapa del Burg Ranero a Lleó
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