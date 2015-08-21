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Camiño Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

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Albergue La Gallega

Dispoñible sen conexión
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Albergue la gallega

C/ Santa María, 23
Cacabelos (León)

680 917 109, 987 54 94 76

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Rosa García

Observacións: Os propietarios rexentan xusto á beira un hostal con bar-cafetaría que leva o mesmo nome.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo Etapa 23

Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

km 24,1
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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