Bide Frantsesa Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa
Santa Maria kalea, 23
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La Gallego aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
250
Santa Maria kalea, 23
Cacabelos (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Rosa García
Oharrak: Jabeek ondoan ostatu bat dute, taberna-kafetegiarekin, izen bera duena.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 23
Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa
km 24,1
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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