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Camiño Francés Etapa de Burgos a Hontanas

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Albergue Juan de Yepes

Dispoñible sen conexión
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Albergue juan de yepes

C/ Real, 1
Hontanas

638 938 546

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Amalia

Observacións: Colchóns viscoelásticos e nórdico por cama. Almorzo, comida (9 euros) e cea e cea comunitaria (9 euros).

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Burgos a Hontanas Etapa 13

Etapa de Burgos a Hontanas

km 31,1
Tempo 07H 45’
Dificultade media
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