Camiño Francés Etapa de Burgos a Hontanas
C/ Real, 1
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Albergue Juan de Yepes
Dispoñible sen conexión
830
C/ Real, 1
Hontanas
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Amalia
Observacións: Colchóns viscoelásticos e nórdico por cama. Almorzo, comida (9 euros) e cea e cea comunitaria (9 euros).
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 13
Etapa de Burgos a Hontanas
km 31,1
Tempo 07H 45’
Dificultade media
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