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Camino Francés Etapa de Burgos a Hontanas

Albergue Juan de Yepes

Disponible sin conexión
96
21
Albergue juan de yepes

C/ Real, 1
Hontanas

638 938 546

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Amalia

Observaciones: Colchones viscoelásticos y nórdico por cama. Desayuno, comida (9 euros) y cena y cena comunitaria (9 euros).

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Burgos a Hontanas Etapa 13

Etapa de Burgos a Hontanas

km 31,1
Tiempo 07H 45’
Dificultad Media
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