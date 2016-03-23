Camino Francés Etapa de Burgos a Hontanas
C/ Real, 1
Albergue Juan de Yepes
Disponible sin conexión
9621
C/ Real, 1
Hontanas
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Amalia
Observaciones: Colchones viscoelásticos y nórdico por cama. Desayuno, comida (9 euros) y cena y cena comunitaria (9 euros).
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 13
Etapa de Burgos a Hontanas
km 31,1
Tiempo 07H 45’
Dificultad Media
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