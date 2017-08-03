Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Olveiroa a Muxía

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue-Hostel Muxía Mare

Dispoñible sen conexión
15
0
Albergue muxia mare

Rúa Castelao, 14
Muxía (A Coruña)

664 102 205, 981 74 24 23

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: José Manuel Rodríguez Sambad

Observacións:

Epílogo a Fisterra e Muxía

Epílogo a Fisterra e Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Olveiroa a Muxía Etapa 4

Etapa de Olveiroa a Muxía

km 32,5
Tempo 07H 45’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías