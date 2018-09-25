Camiño Portugués Etapa de Padrón a Santiago de Compostela
Travesía das Galanas, 19, baixo
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Galanas
Dispoñible sen conexión
00
Travesía das Galanas, 19, baixo
Teo
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Luís Castromán Fraga
Observacións:
Camiño Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 6
Etapa de Padrón a Santiago de Compostela
km 25,2
Tempo 06H 00’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo