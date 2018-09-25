Portugalgo Bidea Santiagoko Erroldaren etapa
Galanasko zeharbidea, 19, behea
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Galanas aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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Galanasko zeharbidea, 19, behea
Teoa
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Luis Castromán Fraga
Oharrak:
Portugalgo bidea
Etapak 6
km 117,9
Etapa 6
Santiagoko Erroldaren etapa
km 25,2
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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