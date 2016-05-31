Camiño Francés Etapa del Burgo Ranero a León
Avenida Constitución, 28
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Albergue Gaia
Dispoñible sen conexión
8690
Avenida Constitución, 28
Mansilla de las Mulas
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Marisa Fernández
Observacións: Admiten mascotas.Está adaptado para minusválidos.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 18
Etapa del Burgo Ranero a León
km 37,1
Tempo 08H 30’
Dificultade media
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