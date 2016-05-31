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Bide Frantsesa Burgelutik Raneron arteko etapa

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Gaia aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
869
0
Albergue gaia

Konstituzio etorbidea, 28
Mansilla de las Mulas

699 911 311

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Marisa Fernandez

Oharrak: Maskotak onartzen dituzte. Elbarrientzat egokituta dago. Ezin da kozinatu, mikrouhin-labea besterik ez dago, eta ez da gosaririk eskaintzen.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Burgelutik Raneron arteko etapa Etapa 18

Burgelutik Raneron arteko etapa

km 37,1
Denbora 08H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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