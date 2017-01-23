Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Francés Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue Essentia

Dispoñible sen conexión
33
0
Albergue essentia

Rúa Maior, 34
Redecilla del Camino (Burgos)

606 046 298

manuramirez6\hotmail.é

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: José Manuel Ramírez Jiménez

Observacións: Admítense peregrinos con can.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado Etapa 10

Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado

km 22,7
Tempo 05H 00’
Dificultade baixa
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Así ven os peregrinos o Albergue Essentia

Ver todo

Envía túas fotografías!