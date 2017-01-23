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Camino Francés Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado

Albergue Essentia

Disponible sin conexión
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Albergue essentia

Calle Mayor, 34
Redecilla del Camino (Burgos)

606 046 298

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: José Manuel Ramírez Jiménez

Observaciones: Se admiten peregrinos con perro.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado Etapa 10

Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado

km 22,7
Tiempo 05H 00’
Dificultad Baja
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