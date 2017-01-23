Camino Francés Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado
Calle Mayor, 34
Albergue Essentia
Disponible sin conexión
455
Calle Mayor, 34
Redecilla del Camino (Burgos)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: José Manuel Ramírez Jiménez
Observaciones: Se admiten peregrinos con perro.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 10
Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado
km 22,7
Tiempo 05H 00’
Dificultad Baja
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