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Camiño do Norte Etapa de Güemes a Santander

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Albergue de peregrinos Santos Mártires

Dispoñible sen conexión
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Albergue de peregrinos santos martires

C/ Ruamayor, 9
Santander

942 21 97 47 (Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Santander)

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Santander

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios da Asociación

Observacións:

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Güemes a Santander Etapa 13

Etapa de Güemes a Santander

km 20,5
Tempo 03H 15’
Dificultade baixa
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