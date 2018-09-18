Camiño do Norte Etapa de Güemes a Santander
C/ Ruamayor, 9
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Albergue de peregrinos Santos Mártires
Dispoñible sen conexión
1540
C/ Ruamayor, 9
Santander
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Santander
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios da Asociación
Observacións:
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 13
Etapa de Güemes a Santander
km 20,5
Tempo 03H 15’
Dificultade baixa
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