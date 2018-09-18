Iparraldeko Bidea Güemesetik Santanderrera arteko etapa
Ruamayor kalea, 9
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Santos Mártires erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1540
Ruamayor kalea, 9
Santander
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santanderko Santiago Bidearen Lagunen Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Elkarteko borondatez ospitaleratutako langileak
Oharrak:
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 13
Güemesetik Santanderrera arteko etapa
km 20,5
Denbora 03H 15’
Zailtasuna TXIKIA
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