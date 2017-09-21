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Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra

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Albergue de Paz

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Albergue de paz

C/ Víctor Cardalda, 11. Xunto ao castelo de San Carlos de Fisterra
Fisterra (A Coruña)

981 740 332 E 693 704 106 (Germán, o hospitalero)

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Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Roberto

Observacións: Serven almorzo bufé todos os días.

Epílogo a Fisterra e Muxía

Epílogo a Fisterra e Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Olveiroa a Fisterra Etapa 3

Etapa de Olveiroa a Fisterra

km 34,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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