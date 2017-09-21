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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa

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Bake aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue de paz

Víctor Cardalda kalea, 11. Fisterrako San Carlos gazteluaren ondoan
Fisterra (Coruña)

981 740 332 eta 693 704 106 (German, ospitalekoa)

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Roberto

Oharrak: Egunero bufe-gosaria zerbitzatzen dute.

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa Etapa 3

Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa

km 34,9
Denbora 08H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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