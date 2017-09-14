Camiño Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa
Rúa San Antonio s/n
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Albergue de Melide
Dispoñible sen conexión
1350
Rúa San Antonio s/n
Melide (A Coruña)
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: O albergue foi completamente remodelado entre 2009 e 2010.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 29
Etapa de Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Tempo 06H 45’
Dificultade media
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