Albergue de Melide

Rúa San Antonio s/n

Melide (A Coruña) Carece de teléfono de información al peregrino

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: El albergue fue completamente remodelado entre 2009 y 2010.