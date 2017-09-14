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Camino Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa

Albergue de Melide

Disponible sin conexión
144
160
Albergue de melide

Rúa San Antonio s/n
Melide (A Coruña)

Carece de teléfono de información al peregrino

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: El albergue fue completamente remodelado entre 2009 y 2010.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa de Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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