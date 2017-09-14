Camino Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa
Rúa San Antonio s/n
Albergue de Melide
Disponible sin conexión
144160
Rúa San Antonio s/n
Melide (A Coruña)
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: El albergue fue completamente remodelado entre 2009 y 2010.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 29
Etapa de Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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