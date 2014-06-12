Camiño Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei
Gonzar (xunto á estrada)
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Albergue de Gonzar
Dispoñible sen conexión
1830
Gonzar (xunto á estrada)
Gonzar (Lugo)
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 28
Etapa de Portomarín a Palas de Rei
km 25,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
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