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Bide Frantsesa Portomarinetik Palas de Reirako etapa

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Gonzar aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
183
0
Albergue de gonzar

Gonzar (errepidearen ondoan)
Gonzar (Lugo)

Ez du erromesarentzako arreta-telefonorik

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Portomarinetik Palas de Reirako etapa Etapa 28

Portomarinetik Palas de Reirako etapa

km 25,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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Honela ikusten dute erromesek Gonzar aterpetxea

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