Camiño Francés Etapa de Sarria a Portomarín
Xunto á estrada
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Albergue de Ferreiros
Dispoñible sen conexión
5660
Xunto á estrada
Ferreiros (Lugo)
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue: Primitiva Galloso Díaz
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 27
Etapa de Sarria a Portomarín
km 22,4
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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