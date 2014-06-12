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Camiño Francés Etapa de Sarria a Portomarín

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Albergue de Ferreiros

Dispoñible sen conexión
566
0
Albergue ferreiro

Xunto á estrada
Ferreiros (Lugo)

Carece de teléfono de información ao peregrino

Web / Link

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue: Primitiva Galloso Díaz

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sarria a Portomarín Etapa 27

Etapa de Sarria a Portomarín

km 22,4
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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