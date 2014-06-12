Bide Frantsesa Sarriatik Portomarinerako etapa
Errepidearen ondoan
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Ferreirosko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
5660
Errepidearen ondoan
Ferreiros (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Primitiva Galloso Díaz
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 27
Sarriatik Portomarinerako etapa
km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak